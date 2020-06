Suisse: 17 cas supplémentaires, pas de nouveau décès

Rédiger un nouveau commentaire

encore c'est tous les jours de pire en pire ici mais non ne mettons pas de masques tout va bien demain denouveau 30 le week-end 80 cas mais ça continue l'insouciance du pays

Cloclo 18.06.2020 à 11:29

On joue a quoi 37 après en dessous de 20 est se que sa vas être comme sa tout les jours c est pas pour sa que je lis le journal ?à la fin de la semaine le jour ou sa seras la cata on ne sauras rien ?