Suisse: A Berne, un grand pas en avant pour les voitures autonomes

Les voitures qui se parquent toutes seules pourront bientôt apparaître en Suisse Mercedes

Bientôt, certains automobilistes devraient pouvoir être «déchargés de leurs obligations de vigilance et de maîtrise du véhicule». Le Conseil fédéral a envoyé mercredi en consultation des propositions pour faire évoluer la loi. En effet, aujourd’hui chaque conducteur est tenu de rester maître de son véhicule en tout temps. Or l’avenir est aux voitures autonomes, au progrès technologique, et le gouvernement veut prendre le train en marche. «Il faut saisir ces occasions suffisamment tôt», dit-il, notant que plusieurs pays voisins planchent déjà sur la question.

Il y a deux types de cas envisagés: ceux où une voiture roule toute seule mais en présence de son conducteur, et ceux où un véhicule roule même s’il n’y a personne dedans. Dans le premier cas, il faudra définir des portions de routes sur lesquelles on pourra autoriser aux conducteurs de laisser faire la technologie. Dans le deuxième, il faudra lister, notamment, tous les parkings où les propriétaires de voiture pourront en sortir et enclencher un système pour que la voiture aille se garer toute seule sans que ne soit mis en danger l’entourage piéton, par exemple.

Plus économe, plus écolo

Le Conseil fédéral n’y voit que des avantages. «On s’attend à ce que les véhicules automatisés fluidifient le trafic», dit-il. Conséquence positive: moins de ralentissements, temps de parcours plus court et moins de consommation de carburant, puisque les voitures à essence en profitent aussi. De plus, selon le Bureau de prévention des accidents, l’automatisation des voitures a le potentiel pour réduire le nombre d’accidents graves.

En ce qui concerne le parking, la technologie peut optimiser l’usage du territoire: si le conducteur est sorti de sa voiture et qu’elle se gare toute seule, pas besoin d’ouvrir la portière une fois le véhicule parqué, et les voitures peuvent être presque collées l’une à l’autre, donc sur des places plus étroites. Et la loi n’oubliera aucun détail: pour enclencher ces systèmes, il faudra que le conducteur soit dehors. Tout comme, s’il en a, ses animaux.