Vaccination Covid : Suisse «à la traîne» pour certains, trop égoïste pour d’autres

Des médias et des politiciens s’inquiètent de voir le rythme de vaccination ralentir en Suisse. Pour l’OMS au contraire, il vaudrait mieux partager les doses avec les pays pauvres.

Pas assez pour les uns, trop pour les autres: ces derniers jours, le rythme de vaccination de la Suisse ne satisfait personne. La Suisse est «de plus en plus à la traîne», titrait mardi la RTS. Un «taux de personnes vaccinées qui stagne dangereusement», estimait pour sa part «Le Temps» mercredi soir. Les deux médias font le même constat: la part de la population vaccinée en Suisse est inférieure à tous nos pays voisins et à quasi tous ceux d’Europe de l’Ouest (voir graphique ci-dessous).