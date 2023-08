SUISSE ALéMANIQUE: Chips ultra-piquante retirée d’une chaîne de boutiques

En vogue sur TikTok ou Instagram, le «Hot Chip Challenge» a gagné les préaux de Suisse avec tous les risques que présent l’ingestion d’une chips saupoudrée du piment le plus fort du monde. Et les parents commencent à se plaindre dans les magasins qui vendent cette spécialité. À tel point que la chaîne alémanique de boutiques Lolipop a décidé de la retirer complètement de son assortiment. «Des parents se sont plaints que leurs enfants vomissaient constamment», a expliqué son patron, Daniel Oetterli, à Zuri Today.

Ruée dans les magasins, avec les parents

La chaîne présente à Bâle, Berne, Zurich, Lucerne et Spreitenbach (AG) n’est pas seule à avoir été prise d’assaut depuis le lancement du challenge sur les réseaux sociaux. La vente de la spécialité rencontre «un énorme succès auprès des jeunes», confirme une employée de Sweets and Drinks, à Spreitenbach. «Nous avons ce produit dans notre assortiment depuis un mois et nous vendons déjà des douzaines de boîtes par semaine», explique-t-elle. Pour contourner l’âge minimum requis, nombre de jeunes trainent leurs parents au magasin.