Départ de Petra Gössi : Suisse-allemand, 40 ans, cherche Romande pour co-présider le PLR

Le parti libéral-radical tient son premier candidat déclaré à la succession de Petra Gössi. Le Saint-Gallois Marcel Dobler se verrait bien en duo avec une politicienne romande.

Fondateur de Digitec et co-directeur des magasins de jouets Franz Carl Weber, Marcel Dobler est aussi conseiller national depuis 2015.

Plusieurs candidats présentis ont déjà dit qu’ils se tâtaient: l’un d’entre eux vient d’officialiser sa candidature. L’entrepreneur saint-gallois de 40 ans Marcel Dobler, élu au Conseil national en 2015 et réélu en 2019, veut succéder à Petra Gössi, comme il l’annonce dans la «Schweiz am Wochenende», qui le décrit comme appartenant à l’aile droite du parti.

Mais il ne veut pas y aller seul. L’homme est déjà bien occupé par sa vie professionnelle (il a fondé Digitec et est co-directeur de la chaîne Franz Carl Weber), et préférerait être accompagné. Il déclare qu’en raison de ses connaissances «perfectibles» en français, une personne de Suisse romande serait la bienvenue. Et, de préférence, une femme.