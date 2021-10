Homicide : Suisse arrêté en Thaïlande après avoir tué un voleur

Un sexagénaire suisse a été arrêté dimanche dans le nord-est de la Thaïlande. Il est accusé d’avoir frappé à mort un cambrioleur.

Dimanche soir, peu après minuit, la police thaïlandaise a trouvé une personne sans vie dans une maison de la province d’Udon Thani, en Thaïlande. La victime, un Thaïlandais de 53 ans, aurait tenté de s’introduire dans la maison d’un Suisse de 63 ans. Ce dernier l’a ensuite battu à mort, rapportent le journal thaïlandais «The Pattaya News» et d’autres médias thaïlandais. La victime avait plusieurs blessures et contusions sur le visage. De plus, elle était attachée avec une corde lorsque la police est arrivée. Une autopsie est en cours.