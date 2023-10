Les cambrioleurs profitent de l'heure d'hiver en Suisse romande

Comme chaque année, lorsque les jours se font courts et que la tombée de la nuit est plus précoce, les polices suisses mettent la population en garde contre les cambriolages dit «du crépuscule». Les autorités cantonales romandes et tessinoises ont publié leurs recommandations pour éviter au maximum d’être victime de ce genre de larcin. Bien fermer ses portes et ses fenêtres, appeler la police lorsqu’un comportement suspect est constaté ou mettre ses valeurs en lieu sûr font partie des conseils.