Suisse: Berne dit stop au «greenwashing» du secteur financier

Voilà le secteur financier (banques, assurances et gestionnaires de fortune) au pied du mur: soit il propose d’ici là son propre projet d’autorégulation, et Berne renoncera à son règlement. Soit il ne le fait pas, et l’Etat le contraindra. «La meilleure voie, la plus rapide, est l’autorégulation, expose Mario Tuor, porte-parole du secrétariat d’Etat aux questions financières internationales. Mais ça doit être effectif et strict. Le secteur est d’accord mais dit vouloir du temps. Or, il n’y en a pas. Si on attend un an et que le projet est insuffisant, on aura perdu un an. Nous ne le voulons pas.»