Suisse: Berne précise les contours de la future imposition individuelle

Qui va gagner et qui va perdre?

Le changement de système fera des heureux en termes de charge fiscale. À l’instar des couples mariés à deux revenus plus ou moins égaux. De nombreux couples de rentiers mariés paieront aussi moins d’impôts. Les couples non mariés qui n’ont pas d’enfants verront eux aussi leur charge fiscale diminuer grâce à la baisse du barème fiscal, explique le Conseil fédéral. Il y aura aussi des perdants. Ce sont les couples mariés qui ne disposent que d’un revenu principal ou d’un revenu principal et d’un petit revenu secondaire qui vont le plus trinquer. En particulier les couples mariés avec un seul revenu et des enfants. «Car le parent qui n’a pas de revenu ne pourra pas faire valoir la 2e moitié de la déduction pour enfants», explique Berne. Les personnes non mariées qui ont des enfants et qui ont des revenus élevés seront aussi pénalisées. Mais dans l’ensemble, les bénéficiaires de la réforme seront bien plus nombreux que ceux qui seront lésés, affirme Berne.