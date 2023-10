Un snack chinois pour chien remporte le prix du «transport absurde»

Le Cristal de roche 2023 à une entreprise genevoise

Autre prix distribué mardi: le Cristal de roche, qui récompense, lui, le projet permettant de réduire les transports et de valoriser l’économie locale. Il est revenu à l’entreprise genevoise OVO Logistique Urbaine, qui propose des solutions de transport de marchandise à vélo-cargo pour améliorer la logistique du dernier (et du premier) kilomètre. «Grâce à ces microdépôts en bordure des centres-villes, des vélos-cargos peuvent assurer une part importante de la distribution dans les villes. Laisser les poids lourds à l’extérieur de la ville est nécessaire pour réduire les nuisances sonores et la pollution et améliorer la qualité de vie des centres urbains», explique Isabelle Pasquier-Eichenberger, membre du comité de l’Initiative des Alpes.