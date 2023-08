Les piqûres d’insectes sont plus violentes cette année

1 / 2 Le changement climatique a favorisé la reproduction du moustique tigre en Suisse. TDG

«Je me suis fait dévorer par les moustiques. J’ai une dizaine de piqûres sur les bras. Cet été, c’est l’horreur!» confie une Genevoise. Et elle n’est pas la seule à le penser. Sur les réseaux sociaux, les témoignages de victimes de l’insecte pullulent. «Chez moi c’est un enfer, impossible de manger dehors non protégé. Hier, en cinq minutes, j’en avais quatre sur moi.»

2023 serait-elle une année à moustiques? Les pharmacies confirment. «Nous avons enregistré une hausse des ventes de 30% des produits antimoustiques et de 15% des traitements pour les piqûres au mois d’août par rapport à l’an dernier. Habituellement, c’est une période plutôt calme, car les gens partent moins en vacances», confie Alexandre Le Guyader, responsable des ventes à la Pharmacie Principale au bout du lac. Selon la dermatologue Daniela Kleeman, «le début d’été extrêmement chaud et les semaines pluvieuses qui ont suivi fin juin ont créé les conditions idéales pour la reproduction de moustiques».

Piqûres douloureuses

Non seulement ils sont présents en nombre, mais leurs piqûres sont également plus éprouvantes. «Le médecin m’a prescrit une pommade à l’hydrocortisone et un antibiotique. Je devais toujours mettre des compresses et un bandage autour pour favoriser le dégonflement», raconte un lecteur, après avoir eu «la piqûre la plus violente de sa vie». Lira Salta de la pharmacie Löwen à Zurich observe également ce phénomène: «De nombreux clients réagissent plus fortement qu’avant par des gonflements, des démangeaisons et des douleurs.»

La faute au moustique tigre

Pour les spécialistes, c’est la conséquence directe de la prolifération du moustique tigre. «Cette année, on bat des records, alerte Gottlieb Dändliker, inspecteur cantonal de la faune. La commune de Thônex est particulièrement touchée et ça déborde sur Chêne-Bourg. Il y a aussi quelques foyers à Lancy et à Meyrin. On est en train d’être envahis.» Pour l’expert, «à ce rythme, un pic pourrait encore être atteint au mois de septembre». En outre, si leurs piqûres sont plus douloureuses, c’est avant tout une question d’habitude. «Notre corps n’est pas accoutumé à cette espèce. Avec le temps, ça devrait aller mieux.»

Autre différence selon Alexandre Le Guyader: ces nouveaux arrivants «ne craignent pas la chaleur et attaquent aussi en journée, contrairement aux moustiques indigènes». Noir et blanc, petit et silencieux, le moustique tigre ou Aedes albopictus est une espèce invasive, «qui se reproduit de manière exponentielle» et peut piquer plusieurs fois de suite ses victimes qu’elle repère «grâce à leur transpiration et leur respiration». Vecteur de la dengue, du virus Zika et du chikungunya, cet animal urbain «n’est pas près de disparaître du pays». C’est pourquoi, l’inspecteur cantonal recommande «à toutes les personnes concernées de se familiariser avec ce nouvel insecte en s’informant».