Suisse: Cette multitude de données que les CFF collectent sur leurs clients

Que savent exactement les CFF sur les voyageurs? «Blick» donne quelques réponses ce mercredi. Deux de ses employées ont demandé à la compagnie, comme cela est autorisé, le contenu de leur dossier clients et ont reçu plusieurs dizaines de pages d’informations les concernant. Avant la numérisation des offres grâce au Swisspass et de l’application sur smartphone, les CFF tenaient déjà un registre où l’on pouvait savoir qui avait acheté quel abonnement et où.

Les dossiers obtenus contiennent un historique des abonnements acquis et des billets – et donc les trajets effectués – achetés sur l’application. Le quotidien alémanique a interpellé les CFF. Ils répondent que les données sont utilisées pour «conseiller au mieux» leur clientèle et lui permettre de pouvoir exiger un remboursement en cas de besoin.

Hobbies, famille, amendes

Mais d’autres entrées peuvent paraître plus surprenantes. Si un abonnement est enregistré sur le smartphone, l’heure et le train dans lequel il a été contrôlé sont enregistrés pendant 30 jours (lire ci-dessous). Ceci pour détecter les éventuels abus, justifient les CFF. Ces derniers ont aussi un système de classement qui permet de repérer les clients qui pourraient avoir un avantage à prendre un AG plutôt qu’un demi-tarif et leur envoyer de la pub. Des informations sur la famille (si un parent a par exemple acheté une carte junior à ses enfants), ou les hobbies – par le biais de billets pour vélos, ski, etc. – sont aussi visibles dans le dossier tout comme les amendes reçues.

Certaines de ces données ne sont enregistrées qu’avec l’accord des clients qui se portent volontaires pour dévoiler leurs habitudes à des fins marketing. Il est possible de demander aux CFF de ne conserver que les informations sur les abonnements et les billets achetés encore valables, mais avec une perte de certains services pour le client, comme la suppression de son login Swisspass.

Pendant 30 jours En 2016, le préposé fédéral à la protection des données avait recommandé aux CFF de supprimer sans délai les données, notamment de déplacement, des détenteurs d’un abonnement. Ces informations étaient enregistrées pendant trois mois à l’époque. La compagnie avait dans un premier temps suivi cette consigne, mais est revenue en arrière avec l’introduction de l’application mobile du Swisspass. Ces informations sont aujourd’hui conservées pendant 30 jours.

Fini l’anonymat à l’étranger Certains billets achetés au guichet pour les destinations à l’étranger ne peuvent plus l’être anonymement a constaté le «Tages-Anzeiger». Nom, date de naissance et adresse e-mail sont exigés depuis cette année pour l’Allemagne et l’Italie. C’était déjà le cas pour la France en 2022. La raison? Les anciens billets imprimés sur du papier spécial ne sont plus émis. Pour plus de sécurité, les titres de transport doivent donc être nominaux, expliquent les CFF qui assurent que la protection des données est respectée. Certaines compagnies étrangères exigent aussi désormais des billets nominaux.

