Suisse: Conflits de voisinage en hausse durant la saison des grillades 

Des enfants qui font trop de bruit, des arbres trop hauts qui bouchent la vue, la grillade de celui d’en bas qui empeste jusque dans le salon… Autant de motifs qui font que les voisins se disputent fréquemment. Des querelles qui sont en hausse, surtout lors de la belle saison, estime l’assurance AXA, qui souligne que le plus grand nombre de demandes se situe entre mars et juin. À l’inverse, c’est en décembre que tout le monde se tient le plus à carreau.

Et si les désaccords sur les plantations d’arbre ou le bruit ont tendance à diminuer, de plus en plus de conflits éclatent en raison des activités de construction. AXA enregistre ainsi une hausse de 10% cette année. «L’espace habitable devient de plus en plus rare et donc plus recherché. Cela entraîne inévitablement des frictions», estime Laurent Bühler, avocat au sein de l’assurance.