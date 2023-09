Suisse: De plus en plus de mineurs dénoncés pour pornographie

Le canton de Zurich a informé lundi que, en 2022, 245 mineurs - soit 57 de plus qu’en 2021 – avaient été dénoncés pour pornographie sur son territoire. Dans deux cas sur trois, les jeunes avaient transmis du matériel pornographique via des messageries ou les réseaux sociaux. La plupart des contenus partagés étaient de nature illicite même pour les adultes (pédopornographie, zoophilie ou violence). En Suisse romande, la tendance est également à la hausse. Les évolutions les plus marquantes ont ainsi été remarquées dans le canton de Vaud avec 93 cas en 2022 contre 53 en 2021, à Genève (48 cas contre 26) ou encore à Fribourg (40 cas contre 23). Cela ne serait pas forcément alarmant pour autant, car cette multiplication des cas dénoncés pourrait, en partie, être due à la prévention effectuée auprès des enfants et des adolescents.