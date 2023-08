Suisse: Demande record d’argent pour réduire la consommation d’énergie

Le Programme Bâtiments de la Confédération et des cantons a versé 425 millions de francs de subventions en 2022. C’est le montant le plus élevé depuis sa création.

Les panneaux solaires ont eu de beaux jours l’an dernier. 20min/Sébastien Anex

Pour la troisième fois consécutive, le programme Bâtiments de la Confédération et des cantons, qui vise à réduire la consommation d’énergie du parc immobilier suisse, a enregistré des chiffres records l’an dernier. Quelque 425 millions de francs de subventions ont été versés en 2022. C’est le montant le plus élevé depuis la création du programme en 2010, et c’est 18% de plus qu’en 2021, annonce mardi l’Office fédéral de l’énergie.

«Les mesures mises en œuvre en 2022 grâce aux subventions réduisent la consommation d’énergie du parc immobilier suisse sur sa durée de vie de 8,8 milliards de kilowattheures et les émissions de CO2 d’environ 2,5 millions de tonnes», se réjouit l’OFEN.

7000 chauffages remplacés

La plus grande partie des subventions, avec 139 millions de francs, a été allouée à des installations techniques du bâtiment (+31% par rapport à 2021). Quelque 7000 chauffages au mazout, au gaz ou à l’électricité existants ont été remplacés (contre 12’500 en 2021), dont 86% par des pompes à chaleur. Les projets d’isolation thermique ont reçu 128 millions de francs. Plus de 89 millions de francs ont été versés pour des rénovations de systèmes. Les projets de chauffage centralisé ont été dotés eux de 25,9 millions de francs, soit plus du double par rapport 2021.

L’OFEN attribue cet engouement au fait que le thème de l’énergie et des économies ainsi que la crise énergétique ont été au cœur de l’actualité l’année passée. «Ils ont probablement contribué à des planifications, des constructions et des assainissements à grande échelle dans toute la Suisse», estime-t-il.