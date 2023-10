Suisse: Dès 2026, l’Ofrou pourra limiter à 80 km/h les autoroutes

Référendum contre les autoroutes lancé

Plusieurs organisations et partis, dont l’Association transports et environnement (ATE), actif-trafiC et les Verts, ont lancé mardi un référendum contre les investissements d’environ 5 milliards de francs acceptés par le Parlement, en faveur de l’extension du réseau autoroutier suisse. «Tôt ou tard, on finit par produire de nouveaux bouchons, davantage de pollution et de bruit et une hausse des émissions de CO₂. Ce projet est nuisible au climat et entraîne la destruction de précieuses terres cultivables», argumente Isabelle Pasquier-Eichenberger, vice-présidente de l’ATE.