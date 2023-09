Suisse: Des aurores boréales ont illuminé le ciel helvétique

Normalement, ces accidents de lumière sont visibles uniquement dans le nord de l'Europe. Mais dans la nuit de dimanche à lundi, ce spectacle naturel de toute beauté a également pu être observé en Suisse. Des images de webcams montrent notamment des aurores boréales au Col des Gentianes, à Glacier 3000, au Säntis et au Jungfraujoch.

«Pour que ce spectacle naturel puisse être observé dans notre pays, il faut deux conditions: des éruptions solaires fortes et l’absence de nuages sur la Terre», a expliqué Roger Perret de MeteoNews. Ces conditions étaient réunies dans la nuit de dimanche à lundi. On a même pu observer des aurores rouges, qui sont plus rares que les lumières vertes.