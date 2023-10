Suisse: Des manquements médicaux lors de renvois de migrants par avion

Pour accéder à ces rapports pour le moins critiques, plusieurs médias, dont «Le Temps» et «La Liberté», ont dû batailler deux ans durant et aller jusqu’au Tribunal administratif fédéral pour faire valoir la loi sur la transparence et pouvoir consulter les documents. Entre 2019 et 2022, la société JDMT a scruté les pratiques du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) et du prestataire Oseara, mandaté depuis 2012 pour effectuer le volet médical des renvois par avion.