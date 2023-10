Une nappe d'eau sur deux en Suisse contient des PFAS

En Suisse, 80% de l’eau que nous buvons provient des sous-sols. Pour en étudier la qualité, l'Office fédéral de l’environnement (OFEV) a prélevé des échantillons dans plus de 500 stations de mesure à travers le pays. Rendus publics jeudi matin, les résultats révèlent la présence de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) dans près de la moitié d’entre eux. Un chiffre qui correspond donc à celui de la contamination de l’eau de nos robinets. Dans l’écrasante majorité des cas, cependant, ces substances chimiques dangereuses pour la santé ne dépassent pas les valeurs limites en vigueur. En effet, une seule des 500 stations étudiées a présenté des taux supérieurs à ceux fixés par l’Ordonnance sur l’eau potable.