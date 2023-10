Trois quarts des rouges à lèvres ont des subtances toxiques

Certaines substances interdites

Au total, 29 baumes à lèvres, brillants à lèvres et rouges à lèvres ont été analysés dans le cadre de cette étude. Quatre produits ont été interdits à la vente car ils contenaient des substances non autorisées en Suisse, dont notamment l’octaméthylcyclotétrasiloxane, une substance utilisée dans la fabrication du caoutchouc de silicone pour les implants mammaires. Parmi ces quatre produits, trois provenaient de Chine et un autre d’Espagne. «Les rouges à lèvres sont utilisés sur une zone sensible: d’une part, les produits sont absorbés par voie orale en raison de leur proximité avec la bouche et, d’autre part, la peau des lèvres est fine et sensible», précise le laboratoire dans son rapport.