2 cas de vache folle ont été détectés en Suisse cette année

Depuis le début de l’année, deux bovins ayant contracté la maladie de la «vache folle» ont dû être euthanasiés en Suisse. Il s’agissait de cas atypiques d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). Il y a une vingtaine d’années, la Suisse avait été traumatisée par le variant Creutzfeldt-Jakob , qui pouvait se transmettre à l’homme et qui avait entraîné la mort de 19 personnes, rien qu’en 2021. Mais ces jours, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires alimentaires (OSAV) se veut rassurante.

Dans les deux cas détectés dans les cantons des Grisons en mars, et de St-Gall en juillet, «la viande des bovins malades n’est pas entrée dans la chaîne alimentaire. Il n’y avait aucun risque ni pour les êtres humains ni pour les animaux», a déclaré Martin Reist, chef du département Santé et protection des animaux, à l’Agence d’information agricole romande (AGIR) . De plus, l’ESB est sous surveillance active dans notre pays.

«Risque négligeable» en Suisse

«Les quelque 22 cas de suspicions examinés ces sept dernières années suffisent pour répondre aux exigences de l’Organisation mondiale de la santé animale pour d’obtenir le statut «risque négligeable», soit la catégorie la plus sûre», ajoute Martin Reist. Selon Torsten Seuberlich, vétérinaire et professeur à l’Université de Berne, il n’y a pas de raison que le nombre de cas atypiques augmente, si l’on maintient l’interdiction d’alimenter les bovins avec des farines d'os de viande. L’expert rapporte environ 1 cas par an pour 1 million de bovins adultes, dans l’Union européenne et les autres pays qui appliquent cette surveillance.