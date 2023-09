Ecoles, travail, transports: les Verts veulent une «loi canicule»

La vie en ville devient compliquée durant les canicules et des mesures permettraient d’en adoucir les conséquences. 20min/Marvin Ancian

Ne pas répéter les erreurs de la gestion du Covid pour celle des canicules: jeudi, trois élus genevois au Conseil national ont chacun déposé un texte pour que la Suisse se dote d’une «loi canicule», celles-ci étant appelées à devenir plus fréquentes et intenses. L’idée est que, en collaboration avec MétéoSuisse, un panel de mesures urgentes soient prévues pour être automatiquement déclenchées dès que le seuil canicule est atteint. Ainsi, on évite les cas où il y a autant de règles que de cantons, comme cela s’est vu pendant la pandémie.

Nicolas Walder (Vert/GE) demande dans un postulat qu’un rapport soit pondu pour analyser différentes pistes. «Des mesures telles que la fermeture ou la réduction des horaires des écoles, la limitation du trafic routier et aérien ou l’aménagement des conditions de travail par secteur d’activité sont des mesures qui mériteraient d’être coordonnées au niveau national en fonction de la force et de la durée des périodes de canicule», dit-il, mentionnant en outre la possibilité d’introduire le chômage partiel et les RHT quand cela s’y prête.

Rendre la vie supportable au maximum

La Suisse serait sans doute à l’avant-garde, aucun pays n’ayant de plan national avec des mesures qui vont au-delà des seules recommandations de comportement. «Nous avons des politiques en Suisse et en Europe qui n’anticipent pas assez, on est bien trop souvent dans la réaction, on doit changer la tendance», abonde Delphine Klopfenstein Broggini (Verte/GE), qui dépose une motion.

«L’objectif n’est pas de réduire l’autonomie des cantons, mais de rendre la réponse aux périodes caniculaires plus cohérente et efficace», ajoute Nicolas Walder. Les mesures tendent surtout à rendre la vie au quotidien plus supportable, autant que faire se peut. Par exemple, restreindre le trafic routier et aérien vise surtout à apaiser les nuits et à limiter la pollution, amplifiée par la chaleur et l’air sec qui l’accompagnent en général en Suisse. Dormir est déjà bien assez compliqué quand il fait trop chaud pour supporter encore les nuisances sonores de la mobilité motorisée. Le Conseil national est appelé à voter ultérieurement sur les trois textes.