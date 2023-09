Suisse: Enfants battus à l’école: scandale autour du chocolatier Läderach

Le Zurich Film Festival a annoncé samedi rompre son partenariat avec le chocolatier alémanique Läderach. En cause: des révélations de la télévision SRF la semaine dernière sur une école privée liée à l’entreprise familiale. Des cas de maltraitances sur des enfants ont été signalés dans un établissement scolaire privé évangélique du canton de Saint-Gall, créé et soutenu depuis 1995 par Jürg Läderach, ancien patron de la société.

Selon plusieurs médias, d’autres partenaires d’importance, comme la Fête fédérale de lutte, veulent aussi se distancier du chocolatier à cause de ce scandale. Plusieurs anciens élèves disent avoir été battus lors de leur scolarité. Jürg Läderach est aussi cité comme étant l’un des bourreaux, ce qu’il nie. Il s’est toutefois excusé auprès des victimes et a affirmé qu’il regrettait de ne pas avoir détecté ce qu’il se passait dans l’école.

Le fils de l’ancien patron, Johannes Läderach, qui dirige depuis 2018 l’entreprise, s’est expliqué dans la presse dominicale. Il a lui-même fréquenté l’école et admet qu’il y régnait «un climat de peur». Il ajoute ne pas avoir été victime de maltraitance, mais confirme en avoir été témoin et condamne ces agissements. L’image de la marque est ébranlée et la polémique risque de se prolonger. Le canton de Saint-Gall réfléchit à l’ouverture d’une enquête sur cette affaire selon le «Tages-Anzeiger».