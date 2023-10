Suisse: Et le canton avec le plus de bistrots est… le Valais

Et le moins bien doté en troquets est … Bâle-Campagne

Le Valais caracole en tête du classement publié par «Le Nouvelliste» avec ses 4,6 bistrots pour 1000 habitants, et peu de cantons s’en approchent, à l’exception du Tessin (4,3) et les Grisons (4,1). Au niveau Romand, le second sur le podium est Genève (3,6), suivi de Neuchâtel (3,2), et le Jura (2,7) qui frôle la moyenne suisse (2,6). Seuls Vaud (2,6) et Fribourg (2,2) se situent en dessous, donnant raison à certains clichés sur les Romands et leur amour de l’apéro… La majorité des cantons alémaniques se situe entre 2 et 3 établissements pour 1000, et en queue du classement, on découvre Bâle-Campagne, avec seulement 1,7 bistrot pour 1000.