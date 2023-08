Les prénoms les plus populaires en Suisse en 2022 sont Noah et Emma

Suisse : Et les prénoms les plus populaires en 2022 sont…

Noah et Emma ont été les prénoms les plus attribués en Suisse l’an dernier. AFP

C’est une statistique qui revient chaque année mais qui est toujours intéressante à consulter: celle des prénoms que les parents choisissent de donner à leurs bébés. Cette année encore, l’Office fédéral de la statistique a dressé son palmarès pour 2022. Verdict: Noah, Liam et Matteo sont les plus nombreux chez les garçons. Pour les filles, ce sont les Emma, Mia et Sofia qui reviennent le plus souvent.

Chez les garçons, Noah a conservé la première place en 2022, après l’avoir déjà occupée en 2010, en 2011, de 2013 à 2017, puis en 2020 et en 2021, constate l’OFS. L’Office observe aussi la plus forte progression en termes de rang pour le prénom Lior qui a gagné pas moins de 160 places entre 2021 et 2022. À l’inverse, Gino n’a plus la cote. Il a perdu 66 rangs en une année. Enfin, l’OFS souligne l’entrée d’Isaac et Romeo dans le top 100 des prénoms des nouveau-nés.

Emma revient en tête

Chez les filles, Emma s’est hissée au premier rang devant Mia. Emma avait déjà été le prénom le plus populaire en 2011, 2012, 2014, 2017 et 2018. Quant à la plus belle «remontada», elle est à mettre au crédit du prénom Solea qui a gagné 241 rangs en une année! À l’inverse, Kiara a perdu de son attrait et recule de 82 rangs. À noter enfin l’entrée du prénom «Inaya» dans le top 100.

L’OFS souligne aussi qu’au sein de la population résidante permanente de Suisse, Daniel et Maria étaient les prénoms les plus courants en 2022. Mais ce classement change au fil des années. Parmi les personnes nées en 1962, Daniel est le prénom le plus fréquent chez les hommes et Maria chez les femmes. En 1982, Daniel et Sandra arrivaient en tête tandis que Luca et Laura remportaient la palme en 2002.