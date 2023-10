Suisse: Fermes confinées pour éviter la propagation d’une maladie bovine

Deux cas de contamination ont été recensés ces derniers jours en Suisse (image d’illustration). Freepik / image de vwalakte

Un premier cas détecté la semaine dernière dans le canton de Berne chez un veau, puis un second juste après chez une vache du Jura: la maladie épizootique hémorragique a fait son apparition en Suisse. Et comme elle se transmet par la piqûre de moucherons, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) s’attend à l’apparition d’autres cas dans le pays.

En France, cette épizootie se propage à grande vitesse: de 19 foyers recensés fin septembre dans le sud-ouest du pays, on est passé à 53 à peine huit jours plus tard. Et une semaine après, plus de 450 foyers étaient recensés, selon le journal «Sud Ouest». La Suisse a classé la maladie épizootique hémorragique (EHD, abrégé MHE en France) parmi celles à combattre.

Lundi, l’OSAV a donc ordonné des mesures de lutte pour tenter de limiter l’ampleur des infections. Celles-ci entrent en vigueur immédiatement, à savoir dès ce mardi. Bonne nouvelle: cette épizootie n’entraîne que rarement la mort des animaux infectés et il n’y a donc pas lieu de les abattre, sauf s’ils sont gravement malades. Idem pour les autres bêtes de l’exploitation où un foyer d’EHD se déclarerait.

Exploitations confinées

Comme il n’existe actuellement aucun vaccin autorisé contre cette maladie, la lutte se limite à endiguer sa propagation en plaçant les exploitations concernées sous séquestre. Aucun animal ne peut sortir d’une exploitation concernée par un foyer d’EHD, ni y entrer. Il s’agit d’un confinement de longue durée qui ne peut être levé que lorsque tous les animaux sensibles du troupeau ont été testés négatifs par deux fois, à au moins 60 jours d’intervalle. Et aucune nouvelle infection ne doit y avoir été enregistrée.

Outre ces séquestres, l’ordonnance fédérale instaure aussi une restriction au niveau du commerce international. En effet, avec l’apparition de ces deux cas, la Suisse n’est plus considérée comme épargnée par l’EHD et les échanges avec l’étranger sont donc limités. Il est donc désormais interdit d’exporter des animaux vivants sensibles à cette maladie. Et ’exportation de produits germinaux (sperme, ovules, embryons) est soumise à conditions. En revanche, il n’y a aucune restriction pour les mouvements d’animaux en Suisse.