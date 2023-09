Suisse: Geler les primes n’est pas une bonne idée, selon Berne

Et si on gelait les primes maladie pour 2024? C’est la question qui a été posée lundi au Conseil fédéral par le conseiller national Nicolas Walder (Verts/GE). Devant les difficultés financières auxquelles font face une grande majorité de Suisses en raison de l’augmentation des charges et de la hausse attendue des primes dans une semaine , il demandait s’il ne serait pas bienvenu d’offrir ainsi un répit aux familles tout en se donnant le temps de trouver des solutions durables.

La FRC aussi

Pour la FRC, il ne s’agit pas tant d’un clivage entre la gauche et la droite qu’entre le National et les États. Toutes les réformes significatives prises par le premier ont été bloquées par le deuxième, «bien plus poreux à l’influence du lobbying respectif des assureurs, des médecins et des fabricants de médicaments», selon la FRC.