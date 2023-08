Guy Parmelin veut ouvrir plus de boutiques le dimanche en ville

Rue du Rhône et Saint-François concernées

L’hebdomadaire «Schweiz am Wochenende», a listé les possibles zones où une telle autorisation de vente les dimanches pourrait se faire. À Genève, la rue du Rhône et la rue du Marché seraient concernées. À Lausanne, les regards seraient tournés vers la place Saint-François et la rue de Bourg. Zurich vise sa vieille ville, la Bahnhofstrasse et l’Europaallee. À Lucerne, Lugano, Berne et Bâle, les centres historiques sont pressentis pour profiter de ce potentiel assouplissement.