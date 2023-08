Déjà beaucoup d’employés en Suisse utilisent l'IA au travail

Plus on l’utilise, plus on a peur d’être remplacé

L’étude réalisée par Deloitte montre aussi que les employées qui ont le plus d’avantages à se servir de l’IA sont aussi ceux qui ont le plus peur d’être remplacés par une machine. Près de la moitié des personnes sondées (43%) déclarent craindre de perdre leur emploi au cours des cinq prochaines années. Les personnes qui utilisent déjà abondamment l’IA dans l’exercice de leur métier sont précisément celles qui affichent de loin la plus forte inquiétude vis-à-vis de leur avenir professionnel (69%), écrit la société de conseil.