Des dizaines de milliers de Suisses s’opposent aux tirs de loups

Moins d’attaques, en proportion

Selon les défenseurs du loup, ces mesures de protection sont efficaces: alors qu’on dénombre davantage de meutes de loups, les attaques qui leur sont attribuées en Valais et aux Grisons, soit les deux cantons de montagne les plus concernés, ont diminué de 55 à 80% au premier semestre de cette année par rapport à la même période de 2022. Par ailleurs, les données du canton du Valais montreraient que 80% des animaux de rente attaqués ne disposaient d'aucune protection de troupeau. Pour l’association de défense du prédateur, c’est donc l’absence de ces mesures qu’il faut corriger.

Le groupe estime que ces 60’000 signatures recueillies en si peu de temps représentent un signal clair, que la Confédération ne peut ignorer: elle doit retirer ce projet d’ordonnance qui comporte des quotas de chasse visant cette espèce protégée et opter pour une solution plus raisonnée et conforme à la volonté populaire et à celle des élus.

Cantons eux aussi critiques

Quelques jours après la présentation de cette ordonnance, la Conférence pour la forêt, la faune et le paysage (CFP), qui réunit les directrices et directeurs cantonaux de ces départements, avait exprimé son opposition au texte, estimant qu’il allait «nettement trop loin» en matière de régulation du loup et qu’il ne tenait compte que du volet agriculture de la question. Dans sa prise de position, la CFP indiquait craindre la disparition du loup dans le pays alors qu’en ratifiant la Convention de Berne, la Suisse s’était engagée à ne pas mettre en péril l’espèce sur son territoire. Les mesures de régulation devraient donc se faire en préservant une population viable. Or les experts estiment que, en dessous de 20 meutes, ce ne serait plus le cas.