Suisse: un vote populaire pour partiellement nationaliser l’UBS

Selon le groupe derrière le projet, l’UBS serait devenu «too big to fail».

Le projet se nomme «BANKENINITIATIVE» (pour initiative bancaire). Il est issu d’un groupe de citoyens qui souhaitent lancer un vote populaire pour partiellement nationaliser la plus grande banque de Suisse, l’UBS. Sur son site internet, le groupe indique vouloir tirer «les leçons des crises bancaires» ayant touché UBS en 2008 et Credit Suisse en 2023 et mieux protéger les contribuables ainsi que les finances de l’Etat. «Notre initiative bancaire ne vise pas à étatiser la place financière, mais plutôt à créer un équilibre durable sur la place financière grâce à un modèle d’économie mixte pour les grandes banques d’importance systémique», telles qu’UBS, indiquent-ils.