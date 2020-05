Sondage

L'obligation de porter un masque convainc

Une majorité de Suisses aimerait que le port du masque soit obligatoire dans les transports publics et les magasins. Les Helvètes sont moins chauds en ce qui concerne le travail.

Deux sondés sur cinq veulent également rendre le masque obligatoire dans les écoles et établissements de formation. Ils sont trois sur dix à vouloir obliger le port de cette protection dans l'espace public. La Suisse alémanique se montre généralement plus timorée que les autres régions linguistiques sur la question de porter obligatoirement un masque.

Très peu porté

Actuellement, 83% des sondés ne portent pas de masque d'hygiène dans l'espace public. A l'inverse, ils ne sont que 4% à arborer tout le temps cette protection dans ce contexte. Douze pourcents y recourent parfois. De fortes variations traversent les régions linguistiques: ils sont 88% à ne jamais porter de masque en Suisse alémanique, 75% en Suisse romande et 50% au Tessin.

Malgré cela, une personne interrogée sur cinq est d'avis que beaucoup plus de gens devraient porter des masques en Suisse. La même proportion pense exactement l'inverse.

La difficulté de se procurer des masques vient en tête des préoccupations pour 40% des personnes ayant participé au sondage. Suivent la crainte que le personnel médical et infirmier manque de masques si la population doit en porter (27%), devant le prix des masques (26%) et le manque d'efficacité de la protection (19%). D'autres préoccupations, tels que le manque de confort ou le regard des autres sont davantage secondaires, même si ce dernier point rencontre un écho plus important en Suisse alémanique. (nxp/ats)