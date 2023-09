Suisse: La Banque cantonale du Valais sous enquête du gendarme de la bourse

«Six Exchange Regulation AG (SER) a ouvert le 15 septembre 2023 une enquête à l’encontre de Banque cantonale du Valais en raison d’une possible violation des prescriptions concernant la publicité événementielle.» C’est par un communiqué de presse que la structure basée à Zurich, et qui réglemente et surveille les opérateurs boursiers en Suisse, a annoncé l’existence d’éléments concrets indiquant une possible violation des textes réglementaires.