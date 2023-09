Suisse: La Confédération a plus dépensé en 2022 qu’en 2021

La lutte contre le Covid-19 et l’achat des avions de combat ont exigé des ressources financières supplémentaires par rapport à 2021.

C’est le constat tiré par l’organe de contrôle des achats réalisés par la Confédération en 2022: cette dernière a acquis pour plus de 7,28 milliards de biens, de services et de prestations de construction. Soit 190 millions de francs de plus qu’en 2021.