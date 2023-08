Suisse: La police enjoint les victimes de crimes de haine à s’annoncer

Un peu plus de 8% des sondés ont déjà été victimes d’une escroquerie. Freepik

Fraude à l’investissement, faux colis de marchandises ou encore des «romance scams» (escroqueries sentimentales), les Suisses sont de plus en plus victimes de tels agissements sur le territoire, selon l’étude «Crime Survey 2022» menée par l’Université de Saint-Gall et la Haute école zurichoise pour les sciences appliquées (ZHAW). L’escroquerie remporte ainsi la Palme d’or du délit le plus commis en Suisse en 2022. Sur 15’519 personnes interrogées, 8,4% d’entre elles avouent en avoir été victimes. La cybercriminalité (6,2%) et le harcèlement sexuel (4,3%) figurent en deuxième et troisième places du podium, suivis des menaces (4,2%), du vol de bicyclettes (3,9%) et d’effets personnels (3%). Et malgré les préjugés, les jeunes sont davantage touchés que les aînés par ces escroqueries.

Une différence est aussi à constater selon le genre: les hommes sont plus à même d’être victimes d’escroquerie, de chantage, de brigandage, de lésions et de menaces, tandis que les femmes sont plus souvent confrontées à des violences sexuelles telles que le harcèlement et le stalking (harcèlement obsessionnel). «Environ 1% de la population est confrontée à des voies de fait, des lésions corporelles et à de la violence sexuelle», précise Dirk Baier, professeur à la ZHAW et codirecteur de l’étude.

Avec le développement du numérique, les risques de «cyberdélits» sont d’autant plus grands pour les internautes. Près de 6,2% des sondés déclarent avoir été victimes d’actes tels que le hacking, l’abus de cartes de crédit, le rançonnage ou la perte de données. Toutefois, une grande partie de ces délits restent dans l’ombre: près de 90% des infractions ne sont pas dénoncées auprès de la police.

Le crime de haine en chiffres

L’étude a relevé des données représentatives de la fréquence des délits et des crimes de haine, qui se définissent par le fait de discriminer quelqu’un en raison de son appartenance raciale, ethnique, religieuse ou de son genre: une première pour une étude en Suisse. Près de 3,4% des personnes sondées en ont déjà fait l’expérience, le plus souvent par des insultes: dans 40,1% des cas, la violence était en relation avec l’origine de la victime, son genre dans 17,7% des cas et 17,5% par rapport à son aspect physique.

La conférence des commandants des polices cantonales encourage les victimes de ces crimes à déposer une plainte à un poste de police. La Prévention suisse de la criminalité a lancé une campagne avec pour objectif d’expliquer aux victimes par quelles voies elles peuvent se défendre juridiquement.

Un haut degré de confiance

Selon l’étude, 92,4% de la population helvétique fait confiance à la police. Pour plus de 90% des sondés, les efforts déployés par la police pour lutter contre la criminalité sont bons, voire très bons et 88,9% déclarent n’avoir jamais eu peur d’être victimes d’un crime.