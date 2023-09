Suisse: La route a fait moins de victimes au premier semestre 2023

«Après avoir atteint des niveaux élevés en 2022, le nombre de tués et de blessés graves sur les routes suisses a de nouveau baissé au premier semestre 2023», a annoncé l’Office fédéral des routes (OFROU) dans un communiqué jeudi. Au total, 100 personnes sont mortes et 1818 ont été grièvement blessées, à la suite d’un accident de circulation entre janvier et juin. Ça représente respectivement 19 et 108 victimes de moins que l’année passée sur la même période.

Les occupants de voitures de tourisme restent les plus nombreux à avoir perdu la vie sur la route, avec 28 décès depuis janvier. Les deux-roues motorisés les suivent de six unités dans ce triste classement. Ces deux types de véhicules figurent également, au côté des vélos, parmi ceux ayant été impliqués dans le plus de blessures graves. Parmi les causes de ces accidents annoncées par l’OFROU, l’inattention est la plus fréquente, devant la vitesse et l’influence de l’alcool.