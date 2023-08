La SSR pourrait bientôt être auditée par le gendarme de la finance

Avec la Suva et la Banque nationale suisse, la SSR est actuellement l’une des trois seules institutions à échapper au gendarme des finances de la Confédération. Les raisons évoquées pour justifier cette exception sont l’indépendance journalistique et l’autonomie des programmes. Cette situation pourrait bientôt changer. Une initiative parlementaire déposée par le Tessinois Marco Romano (Centre) sera traitée le 4 septembre au sein de la commission des télécommunications du National. Cette dernière a de grandes chances d’être adoptée, car elle plaît tant à gauche à qu’à droite.

«La redevance représente un milliard de francs. Compte tenu de cette somme, du volume des activités et des discussions politiques en cours, la SSR devrait être soumise à la surveillance financière du CDF», estime Marco Romano dans les colonnes du «Matin Dimanche». Thomas Aeschi, chef du groupe UDC, a assuré au journal dominical que son parti soutiendra l’initiative. Le PLR vaudois Olivier Feller trouve l’idée bonne et pense que «cette proposition trouvera un bon écho» auprès de ses camarades de parti. Quant à la socialiste fribourgeoise Valérie Piller Carrard, elle estime qu’«il y a peu d’arguments pour s’opposer à cette initiative» et que dès lors, le PS ne s’y opposera pas.