La Suisse romande échappe au phénomène des vols par opportunité

Le phénomène ne semble pas, ou du moins plus, se manifester en Suisse romande. Dans le canton de Vaud, c’est au cours des mois de mai et juin 2023 que les vols par opportunités ont connu une résonance particulière, avec des pics allant jusqu’à 300 cas certains mois. Mais depuis, la situation est à nouveau stable selon la police cantonale: «actuellement, on est au même niveau qu’entre 2014 et 2017, soit en moyenne entre 220 et 270 cas mensuels». Quant à un lien de entre ces vols et les occupants du CFA de Vallorbe (VD), la police ne souhaite pas se prononcer.