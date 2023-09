La SUVA a fait une économie de 90 millions grâce aux contrôles

Image d’illustration d’une facture. 20min/Ela Celik

Chaque année, la Suva verse plus de 1,1 milliard de francs pour les frais de traitement. Sur un volume de 2,5 millions de factures adressées au plus grand assureur accident de Suisse, 250’000 présentaient des erreurs ou des imprécisions en 2022. Elles ont été refusées ou ont fait l’objet d’une correction. Au total, plus de 90 millions de francs de frais de traitement indus ont ainsi pu être économisés. 35% l’ont été de manière automatisée.

Des factures à double, mais pas seulement

La gestion active des frais de traitement permet à la Suva de maîtriser les coûts tout en protégeant ses assurés contre des factures médicales et hospitalières injustement élevées. La mesure la plus importante pour endiguer l’augmentation des coûts est de procéder à un contrôle systématique et exhaustif des factures. «Dans le cadre du contrôle des factures, nous vérifions si les dispositions légales ont été respectées», explique Michael Widmer, chef du team «Frais de traitement» à la Suva. «De plus, nous examinons si les frais facturés correspondent aux prestations fournies et si le traitement est vraiment lié à l’accident.»

La plupart des refus concernaient des factures en double, des factures comportant des prestations incorrectement facturées ou non assurées, ou encore, mais plus rarement, des factures concernant des prestations qui n’avaient même pas été fournies. La Suva ne poursuivant pas de but lucratif, elle restitue les excédents et les économies à ses assurés sous la forme de primes plus basses.