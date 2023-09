L’amie de la victime du djihadiste de Morges accuse la Confédération

Car avant de commettre le pire à Morges, le condamné, aujourd’hui âgé de 29 ans et diagnostiqué schizophrène, avait déjà commis plusieurs délits, jugés par le Tribunal pénal fédéral (TPF). L’homme avait notamment tenté de mettre le feu à une station-service à Prilly (VD), puis avait été arrêté et détenu plus d’un an. Il avait été libéré, deux mois avant son passage à l’acte à l’issue fatale.