L’armée disposée à céder 3700 places pour les requérants d’asile

Depuis deux mois, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) enregistre une augmentation du nombre de requérants d’asile et craint que la situation perdure jusqu’à la fin de l’année. Pour y faire face, l’armée s’est engagée à lui céder 3’700 places au sein de ses infrastructures jusqu’à fin 2024 pour héberger des demandeurs d’asile. En outre, le SEM a pu s’assurer 710 places supplémentaires dans des abris de la protection civile, ainsi que 300 places dans les cantonnements de l’armée au Glaubenberg, à la frontière des cantons de Lucerne et d’Obwald.

Grâce aux efforts combinés de l’armée et des cantons, le SEM comptabilise aujourd’hui un total de 10’000 places d’hébergement, et celles-ci devraient augmenter à 10’700 dès novembre. Réparties dans plus de 40 centres fédéraux, elles sont actuellement utilisées à une capacité de 70%. Malgré les places encore libres, le SEM anticipe une augmentation des demandes: c’est pourquoi le Secrétariat prévoit d’augmenter davantage ses places d’hébergement.