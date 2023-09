Economiser l'eau potable: le Conseil des Etats snobe une Verte

Pourtant le sujet est important, selon Céline Vara. «L’eau manque en Suisse aussi et elle manquera toujours plus à certaines périodes de l’année», a-t-elle souligné. En outre, avec le réchauffement climatique, l’accès à l’eau potable va devenir la première préoccupation mondiale.

Récupérer l’eau de pluie là où elle tombe

Pour Céline Vara, il faut utiliser l’eau de pluie là où elle tombe, sur les toits des maisons par exemple, pour l’utiliser ensuite dans les toilettes ou ailleurs. Mais ce n’est pas possible, a-t-elle déploré. «Car la législation dissuade, voire interdit l’installation de moyens de captage, de rétention et d’utilisation de ces eaux à titre privé et par les entreprises». Elle aurait donc voulu des moyens légaux et un cadre général pour faciliter et encourager toutes les actions possibles en faveur d’une utilisation rationnelle des eaux de pluie.