Impôts sur les gains de loto: le Conseil fédéral entend resserrer la vis pour les gagnants

Les gagnants du loto pourraient bientôt payer leurs impôts là où ils vivaient au moment du gain, même s’ils déménagent ensuite dans un canton à la fiscalité avantageuse.

Swisslos

Gagner plusieurs millions au loto et filer avant la fin de l’année dans un canton à la fiscalité douce? Cette astuce, qui permet aujourd’hui d’économiser parfois des millions en impôts, pourrait bientôt appartenir au passé. Le Conseil fédéral veut modifier la loi afin que les gains de plus d’un million de francs soient imposés là où la personne habitait au moment du gain, et non là où elle déménage ensuite.

La combine du changement de canton

Actuellement, le droit fiscal est simple: qui change de canton avant le 31 décembre paie ses impôts dans son nouveau lieu de résidence. Y compris sur un gain exceptionnel, comme un jackpot. Un mécanisme qui permet à certains gagnants de faire leurs valises après coup, et qui fait perdre, à certains cantons, des recettes se chiffrant en millions.

Un exemple récent l’illustre: la commune soleuroise de Feldbrunnen-St. Niklaus a vu ses recettes fiscales bondir à 5,8 millions de francs, au lieu des 500'000 attendus. En cause, selon le «Solothurner Zeitung»: un habitant de Gerlafingen (SO) devenu multimillionnaire grâce aux 68 millions du jackpot à l'EuroMillions, puis installé dans la petite commune.

Le projet de loi en consultation

Pour mettre fin à cette optimisation parfaitement légale, le Conseil fédéral a repris un ancien postulat de l’ex-conseiller aux États socialiste Roberto Zanetti. Les gains de loteries et de jeux d’argent dépassant un million seraient imposés séparément du revenu, et toujours au taux applicable au lieu de domicile lors du gain. Le projet, soutenu par le Parlement, est désormais en consultation. La Confédération appliquerait le taux maximal prévu par la loi; les cantons resteraient libres de fixer le leur.

Des cas contestés par le passé En 2015, un gagnant thurgovien qui venait de remporter une somme à sept chiffres avait tenté de s’installer dans une commune schwytzoise bon marché. Problème: il louait simplement une chambre chez une amie. Le canton n’a pas cru à un vrai changement de domicile. Le dossier a fini devant le Tribunal fédéral, qui a tranché: l’homme devait payer ses impôts dans son canton d’origine.