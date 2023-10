Suisse: Le loup a fait nettement moins de dégâts dans les troupeaux

C’est surtout dans les Grisons que les attaques ont chuté, passant de près de 500 à 259. Durant la même période, 1200 moutons et chèvres sont morts de maladies et d'accidents dans les alpages grisons. En Valais, les attaques ont diminué légèrement, passant de 376 à 325, mais cest là que la mortalité due au loup est la plus élevée (44%). Et 80% se sont produites dans des troupeaux non protégés, relève Pro Natura. Dans les cantons de Vaud, du Tessin et de St-Gall, les chiffres sont restés stables. Et ils ont chuté de plus de 80% dans celui de Glaris.