Suisse: Le nombre de noyades a battu tous les records en 2022

Le goût du risque

Parmi les victimes, 51 sont des hommes et 12 des femmes. Si les hommes sont en majorité victimes de noyade, un pic de 9 décès a été observé chez les plus jeunes âgés entre 16 et 30 ans. L’association souligne «un goût du risque et la surestimation des capacités» pour expliquer ces décès. Il n’y a pas suffisamment de données, en revanche, pour expliquer les décès des personnes plus âgées.