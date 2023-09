Suisse: Le nombre d’expériences sur des animaux a augmenté en 2022

Les souris sont les animaux les plus utilisés dans les laboratoires suisses.

En 2022, 585’991 animaux ont été utilisés lors d’expériences en laboratoire en Suisse. Selon l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), ce chiffre représente une augmentation d’environ 2% par rapport à 2021. «En moyenne pluriannuelle, cependant, le nombre d’expériences se situe dans la fourchette basse», tempère l’OSAV dans un communiqué publié jeudi.

«La Suisse peut être un leader dans la recherche alternative»

Contactée, la Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA) se dit déçue de ces résultats. «Nous sommes conscients que l’expérimentation animale est et a été utile dans certaines avancées de la médecine, mais nous pensons qu’elle pourrait être largement diminuée», explique Stéphane Crausaz, responsable de la communication de la Société. Il estime que la Suisse a les moyens, mais pas l’envie, de s’affirmer comme un leader en matière de recherche alternative. La simulation informatique ou l’expérimentation in vitro, à partir de composants isolés d’un organisme, représentent selon lui des solutions à développer au plus vite.