L'armée suisse choisit le pistolet SIG Sauer P320 malgré les critiques internes

L'armée va recevoir un nouveau pistolet de service. Mais l'attribution du marché à SIG Sauer suscite de vives critiques.

Suisse : Le nouveau pistolet de l'armée a été recalé puis remis en selle

Après plus de 50 ans, la Suisse remplace son pistolet de dotation: la Confédération a de nouveau choisi SIG Sauer, cette fois avec le modèle P320. Jusqu’ici, l’arme était produite aux États-Unis. Le fabricant assure toutefois qu’il va mettre en place une production à Neuhausen am Rheinfall, comme l’indique l’Office fédéral de l’armement (ArmaSuisse).

L’acquisition des nouveaux pistolets de service 9 mm, pour un montant de plusieurs dizaines de millions, ne passe pas auprès de tout le monde. Un collaborateur d’ArmaSuisse, qui souhaite garder l’anonymat, nous confie: «Beaucoup, ici, ne sont pas satisfaits de cette décision.»

«Le chef a décidé seul, contre l'avis de tous»

Selon cette source, lors des essais, le pistolet du fabricant autrichien Glock aurait obtenu les meilleurs résultats. Et SIG Sauer aurait même été écartée après la préévaluation. «SIG Sauer était pratiquement hors course, jusqu’à ce que le chef de l’armement décide, sans tenir compte de tous les acteurs impliqués, de la remettre dans la compétition.»

Le collaborateur estime que plusieurs éléments joueraient contre SIG:

le fabricant n’aurait pas été en mesure de répondre à une exigence de base: livrer trois pistolets strictement identiques, en différentes tailles ;

; SIG devrait désormais procéder à des adaptations, alors que d’autres concurrents proposaient des solutions prêtes à l’emploi.

Glock remplissait tous les critères

Dans son propre communiqué, ArmaSuisse écrit que l’arme ne passe pas l’évaluation de «compatibilité troupe»: «Les essais ont montré que seule la Glock G45 remplissait tous les critères obligatoires et a été jugée apte à l’utilisation par la troupe.»

Pourquoi alors choisir SIG? ArmaSuisse avance un argument central: les coûts globaux sur 30 ans. Selon l’Office, la SIG serait moins chère.

«Ca coûtera cher»

Pour l’employé, cet argument ne tient pas: «On devra d’abord corriger des défauts puis monter une production. En Suisse, il manque aujourd’hui le savoir-faire nécessaire, ça coûtera cher.»

Il souligne aussi qu’une fois l’arme fabriquée en Suisse et les défauts corrigés, il faudrait requalifier le produit, ce qui impliquerait temps et argent. Et il relativise la promesse de production locale: «Il n’est garanti seulement que des «pièces essentielles» seront fabriquées en Suisse. Pour le reste, on restera dépendants de chaînes d’approvisionnement à l’étranger.»

Il précise ne pas être opposé au principe: produire à nouveau armes et munitions en Suisse est positif, mais en cas de guerre, la capacité à produire des pistolets 9 mm ne serait pas forcément déterminante.

Jusqu’à 50 emplois annoncés en Suisse

On a demandé à ArmaSuisse pourquoi SIG a été retenue alors que Glock avait obtenu de meilleurs résultats. Le porte-parole Kaj-Gunnar Sievert répond que l’élément décisif a été la fabrication en Suisse.

Selon lui, la production se ferait «presque entièrement» en Suisse, réduisant la dépendance vis-à-vis de l’étranger. ArmaSuisse évoque aussi jusqu’à 50 nouveaux emplois et des investissements importants sur place. Les chiffres exacts restent confidentiels, mais l’offre de SIG serait environ 20% moins chère que la deuxième meilleure. Et Berne n’aurait pas à financer ni la mise en place de la production, ni les améliorations promises.

Concernant l’accusation selon laquelle la P320, pourtant éliminée en préévaluation, aurait été repêchée à cause du chef de l’armement Urs Loher, ArmaSuisse répond: «Il voulait maintenir une concurrence avec trois fournisseurs et a donc imposé une shortlist de trois fabricants. De plus, la valeur ajoutée locale et sa contribution à la sécurité de la Suisse devaient recevoir une attention particulière.»

