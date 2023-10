Suisse: Le patron de La Poste rêve de la fin des boîtes aux lettres

Danemark: boîte électronique obligatoire dès 15 ans

La loi danoise oblige chaque habitant et habitante âgés de plus de 15 ans et toutes les entreprises à être joignables via une boîte aux lettres électronique. Les administrations du pays ne traitent plus leur correspondance avec les citoyens et les entreprises que par cette voie numérique. Seuls des cas justifiés, tel un handicap physique, permettent une dérogation à cette obligation de courrier électronique.