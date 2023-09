Suisse: Le premier Sommet sur le pouvoir d’achat de Monsieur Prix déçoit

Depuis plusieurs mois déjà, les charges financières qui pèsent sur les Suisses sont de plus en plus élevées. Sans mise à niveau des salaires, cette évolution contribue à affaiblir le pouvoir d’achat de la population. Un phénomène qui touche les plus pauvres en particulier. Pour échanger au sujet de cette problématique, Monsieur Prix a invité quatre grandes organisations de défense des consommateurs à participer au premier Sommet suisse sur le pouvoir d’achat.