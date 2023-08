Le salaire réel des Suisses est en baisse depuis 2020

«Il faut enfin des augmentations de salaire substantielles pour tous les travailleurs et travailleuses en 2024», a écrit Thomas Bauer, responsable de la politique économique à Travail.Suisse dans un communiqué jeudi. Le syndicat alerte: les salaires réels baisseront pour la troisième année consécutive en Suisse, malgré une croissance de la productivité et des bénéfices.

Aux côtés du syndicat interprofessionnel Syna, l’organisme demande une majoration des salaires à hauteur de 3,5 à 4,5% selon les branches. «Des augmentations significatives sont particulièrement indiquées dans les professions artisanales, dans l’industrie des machines, des équipements électriques et des métaux, ainsi que dans le secteur de la santé», précise Johann Tscherrig, responsable de la politique d’intérêts et contractuelle du syndicat Syna. Selon l’OFS, l’évolution des salaires réels en 2022 s’est située dans une fourchette allant de -5% à +1,2%.

Contextualiser les baisses

Si les syndicats ouvriers alertent, l’Union patronale suisse relativise. «Les exigences exagérées ne tiennent pas compte du fait que les années 2021 et 2022 ont également été hors du commun pour les employeurs et que les salaires réels ont augmenté en moyenne de 0,3% par an entre 2012 et 2022», peut-on lire dans un communiqué publié, lui, mardi. Les deux années de Covid ont été marquées par une perte substantielle du pouvoir d’achat en Suisse. Mais «hormis les fluctuations à court terme, la croissance des salaires réels suit bien celle de la productivité du travail, nuance Simon Wey, économiste en chef de l’Union patronale suisse. Au cours des dix dernières années, la croissance des salaires réels a même été dans de nombreux cas supérieure à celle de la productivité.»